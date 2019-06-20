» "الداخلية" تتوعد المخالف بكان 2019

20 يونيو 2019 - 02:14 م

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم وحسم على أي تجاوز خلال مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، غدًا الجمعة، في ستاد القاهرة الدولي.

وأكدت الداخلية أنه سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم فى مواجهة أى إخلال بالأمن والنظام.. كذا تنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون حق أو كان محرزاً أو حائزاً ألعاباً نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال أو الإتيان بأية أفعال تؤدى لأحداث شغب أو اعتداء على المنشآت.