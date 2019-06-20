سلاح جديد بموريتانيا.. لن تصدق ما يحدث في الانتخابات

20 يونيو 2019 - 02:25 م

تحولت الأغنية السياسية في موريتانيا، إلى وسيلة دعائية ناجعة يعتمدها المرشحون في حملاتهم لجلب الأنصار والناخبين أو انتقاد سياسات خصومهم، وذلك على إيقاع حملات الانتخابات الرئاسية.

الأغنية السياسية دفعت بفنانين إلى الواجهة السياسية، مثل السيناتورة الفنانة المعلومة بنت الميداح، التي واكبت بأغانيها أهم المحطات التاريخية مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتعديلات الدستورية، وتحولت بعض أغانيها إلى أيقونة فنية في مجال النضال السياسي.

كما حلت الفنانة أبتي ضيفة في فعاليات للمرشح محمد ولد الغزواني، والتي دفعتها الانتخابات للدفاع باللحن والكلمة عن مرشحها المفضل.

من جانبه شبّه الفنان الموريتاني محمد ولد حمباره دور الأغنية السياسية في موريتانيا بدور الإعلام في التأثير على المتلقين.

يذكر أن الأغنية السياسية في موريتانيا كانت قد تصدر بطريقة سرية في فترة ما قبل الاستقلال، لكنها أصبحت حاضرة بقوة في المشهد السياسي الحالي.