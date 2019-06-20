» قرار إقالة جديد للمجلس العسكري السوداني يطال هذا المنصب

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وكالات - الدويني فولي

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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بإعفاء النائب العام السوداني من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفًا له.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، اليوم الخميس، في مؤتمر جماهيري، إن الحل يجب أن يكون شاملا يرضي الجميع، مؤكدًا أن "العمل مستمر حتى يصل السودان إلى انتخابات حرة ونزيهة".
وأضاف حميدتي أنه مهما طالت الفترة الانتقالية فإننا موافقون عليها شرط أن تأتي بحل شامل. وتابع: "وصلنا للشخص وراء فض الاعتصام ولن نكشف عنه الآن كي لا نؤثر على لجنة التحقيق".

كما قال حميدتي إن التوافق هو الأساس وبالتالي يمكن سريعا تشكيل حكومة.
وكشف نائب رئيس الانتقالي السوداني حميدتي أن هناك مندسون بين قوات الدعم السريع ولفت إلى اعتقال 9 أشخاص منهم.

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