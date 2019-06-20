متحدث البرلمان: التخلص من خلايا الإرهاب النائمة واجب وطني

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خلايا الارهاب

االبرلمان

حسب الله

طالب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، اعتبار التصريحات الصادرة عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف خارطة طريق امام كل مسئول وكل مواطن مصرى لتخليص مصر كلها وبجميع مؤسساتها من قوى الشر والظلام والارهاب والأفكار الارهابية والتكفيرية المتطرفة.

وقال "حسب الله" فى بيان له اليوم، أنه يؤيد وبشدة ما ذهب اليه الدكتور محمد مختار جمعة بضرورة اتخاذ إجراءات فى منتهى الحسم تجاه من يثبت دعمه للفكر المتطرف بأى صورة من الصور، وإنهاء خدمة من يثبت تبنيه للفكر المتطرف؛ لان تبنى هذا الفكر ودعمه بأى صورة من الصور هو خيانة للدين والوطن والأمانة وحق الوظيفة العامة.

ولفت إلى أنه مع دعوة وزير الاوقاف لجميع المؤسسات الوطنية إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من يثبت انتماؤه أو دعمه للفكر المتطرف أو أي جماعة إرهابية أو متطرفة لما يشكله وجود أي عنصر من هذه العناصر في أى مفصل حيوى من مفاصل الدولة من خطر داهم ، فهذه الجماعات المتطرفة أعمتها مصالحها الضيقة ونفعيتها ، بحيث صارت تضحى بدينها و وطنها فى سبيل تحقيق مطامعها ومصالح القوى الداعمة للإرهاب التي تمولها وتستخدمها ضد أوطانها.


 

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