مفاجأة.. منتخب الكاميرون يرفض المشاركة في أمم إفريقيا

20 يونيو 2019 - 04:32 م

رفض لاعبو منتخب الكاميرون المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بداية من غد الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل، بسبب عدم حصولهم على مكافأت الصعود للكان.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن لاعبى منتخب الكاميرون أعلنوا الإضراب قبل ساعات قليلة على سفر البعثة إلى مصر للمشاركة فى بطولة امم افريقيا 2019 نتيجة عدم الحصول على مكافأة التأهل وتصل قيمتها إلى 30 ألف يورو.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الكاميرونى لجأ إلى صامويل إيتو لإقناع اللاعبين بفض الإضراب والاستعداد للسفر إلى مصر، إلا أن تلك المحاولة لم يكتب لها النجاح.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على وصول المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى البلد المستضيف قبل خمسة أيام على الأقل من أولى مبارياتها.

وحجز منتخب الكاميرون مقعده فى النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما حل ثانياً فى المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، خلف المغرب صاحب الصدارة.

يسجل منتخب الكاميرون الظهور الـ19 بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، وسبق أن توج باللقب فى خمس مناسبات ليحتل المركز الثانى فى قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب القارى، خلف منتخب مصر.

خاض منتخب الكاميرون 80 مباراة فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، تذوق خلالها طعم الانتصار في 40 مباراة، وتعادل فى 25 مباراة بينما خسر 15 لقاء.

أوقعت قرعة بطولة كأس الامم الافريقية منتخب الكاميرون في المجموعة السادسة بجانب منتخبات غانا وبنين وغينيا بيساو.

ويفتتح منتخب الكاميرون بطل النسخة الأخيرة من مسابقة كأس الامم الافريقية مشواره في البطولة بمواجهة غينيا بيساو يوم 25 يونيو الجارى، قبل أن يواجه غانا وبنين على الترتيب.