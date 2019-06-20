«نيمار» يرفض الانتقال للريال.. ويقترب من برشلونة

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نيمار
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برشلونة

المصريون

نيمار

قدمت إدارة ريال مدريد عرضًا من أجل شراء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان، حسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

الفترة الماضية شهدت أزمة متبادلة بين نيمار ورئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي الأمر الذي جعل اللاعب يقترب من الرحيل عن صفوف فريق العاصمة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد قدمت عرضًا بالفعل مقابل 130 مليون يورو بجانب عرض الويلزي جاريث بيل أو الكولومبي جيمس رودريجيز ضمن الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن رغم رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في استقطاب مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد لتدعيم وسط الملعب إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في الحصول على نيمار لأسباب ليست رياضية فقط.

وتابعت "موندو" بيريز يرغب في التعاقد مع نيمار لأسباب تجارية من أجل زيادة عائد المبيعات حول قمصان الفريق رغم التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي.

الصحيفة نوهت أن إدارة الريال ستكون عليها بذل مجهودًا كبيرًا من أجل إقناع نيمار بالتوقيع والتنازل عن فكرة الانتقال لبرشلونة بجانب محاولة تخفيض راتبه الضخم والذي يحصل عليه من قبل ناديه الحالي.

وأشارت "موندو" إلى أن نيمار يرغب في العودة لبرشلونة مجددًا حيث سيحاول النادي الكتالوني استغلال أزمة اللاعب مع ناديه من أجل الحصول على خدماته مع تقديم أحد اللاعبين من صفوف الفريق ضمن الصفقة.

وكشفت الصحيفة عن الأسماء التي قد تنضم للصفقة والذي يأتي من أبرزهم البرازيلي فيليب كوتينيو أو الفرنسي عثمان ديمبلي حيث يرغب المدير الفني الألماني توماس توخيل في الحصول على خدماتهما لتدعيم صفوف النادي الباريسي.

نيمار كان قد أثار ضجة كبيرة في صيف 2017 بعدما رحل عن برشلونة متجهًا لباريس سان جيرمان في صفقة وصلت قيمتها 222 مليون يورو لتكون هذه الصفقة هيّ الأغلى في العالم.

صاحب الـ27 عامًا شارك مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي بواقع 28 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة لفريقه.


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