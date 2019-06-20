» تجديد حبس هارب من دفع مليون و557 ألف جنيه غرامات

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متابعات- مصطفى صابر

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تجديد حبس

الزاوية الحمراء

محكمخة الجنح

الهروب من دفع غرامة

مليون و557 و15 جنية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس متهم هارب ومطلوب التنفيذ عليه في حكمين بإجمالي غرامة أكثر من مليون و557 ألف جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه في حكمي "مبانٍ" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت (1،557،600 جنيه) وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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