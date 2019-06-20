الوطنية للإعلام توقع اتفاقية بث أمم إفريقيا

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الوطنية للإعلام

وقع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس 20 يونيو، اتفاقية بث فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية أرضيا على قناة "تايم سبورت" مع اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة واللجنة المنظمة للبطولة.

شهد توقيع الاتفاقية أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وفي سياق متصل، أنهت الهيئة الوطنية للإعلام كافة استعداداتها للقيام بالتغطية الإعلامية لجميع فعاليات البطولة بدءا من غد الجمعة من بث للمباريات ونقل تفاعلات جماهير الكرة المصرية في مختلف محافظات الجمهورية.


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