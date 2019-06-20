أزمة داخل معسكر زيمبابوي تهدد مباراة الافتتاح

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امم افريقيا

زيمبابوي

رفض عدد كبير من لاعبي منتخب زيمبابوي، اليوم الخميس، خوض المران الرئيسي قبل مواجهة مصر في افتتاح كأس الأمم الأفريقية، بحسب ما رصده مراسل "سبوتنيك".

وأشارت مصادر إلى أن هذا التأخر وغياب عدد من لاعبي زيمبابوي عن خوض المران الرئيسي، بسبب مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة من اتحاد الكرة في زيمبابوي.

وكان من المفترض أن يصل اللاعبون لخوض المران الرئيسي على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء، ولكن مرت ساعة كاملة من دون وصول أي لاعب حتى الآن.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو / تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.

ويفتتح منتخب مصر مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى فى العاشرة مساء الجمعة فى استاد القاهرة الدولى.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.


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