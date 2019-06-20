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أسطورة البرازيل: من الصعب إيقاف «صلاح»

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المصريون

صلاح

أشاد الأسطورة كافو، ظهير منتخب البرازيل السابق، بالمستوى المميز للنجم محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه لا يعتمد على سرعته فقط في التعامل مع الكرة.

وقال كافو في تصريحاته فضائية :"صلاح لاعب رائع، وأبرز ما يتميز به بعيدًا عن الآخرين أنه يمتلك سرعة في الانطلاق بالكرة، وبالإضافة إلى ذلك قدرته على المراوغة وعينه على المرمى في نفس الوقت."

وتابع: "مراقبة محمد صلاح أمر صعب على أي منافس، فحتي وأنت تعلم ماذا يفعل يكون من الصعب عليك إيقافه عما يفعل."

ويستعد محمد صلاح لانطلاق مسابقة كأس الأمم الأفريقية برفقة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب زيمبابوي بالمباراة التي ستقام يوم الغد على استاد القاهرة الدولي.


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