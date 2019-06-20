هيكلة الجهاز الإدارى.. العمالة الزائدة تبحث عن حلول

20 يونيو 2019 - 09:36 م

كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2019/2020، أن الجهاز الحكومي يحتاج إلى ما يقرب من 3,5 مليون موظف، وبالتالي هناك ما يقرب من 3 ملايين موظف يشكلون عمالة غير منتجة.

وشددت اللجنة، في تقريرها، على أهمية تبني برنامج قومي طموح للتدريب التحويلي، يقوم على تحويل 70% على الأقل من العدد، أي ما يقرب من 3,5 مليون موظف إلى قوى منتجة حقيقية.

كما أكدت اللجنة، ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل فى علاج هذه المشكلة، مما يؤدى إلى زيادة إيرادات القوى العاملة المنتجة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخفض وترشيد مخصصات الباب الأول للموازنة مع زيادة إيرادات الدولة.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في تقريرها، بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة فى ضوء زيادة الأجور التي بلغت الاعتمادات المخصصة لها حوالى 3,1 مليار جنيه، والتي تغطى حوالى 7 ملايين موظف حكومى.

ونوّه التقرير، بأن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت عن بداية إعداد هذه الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري، بما يرفع من كفاءة وفاعلية مستويات التشغيل المختلفة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب سوف يبدأ يوم السبت خلال جلسته العامة مناقشة تقرير لجنة الخطة حول الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبه، قال النائب حسين محمد عيسي, رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب, إنه لابد من هيكلة الجهاز الإداري للدولة, خاصة أن هناك عمالة زائدة عن المطلوب في بعض الأماكن وغير منتجين يحصلون على رواتب لا يستحقونها لعدم الإخلاص والتفاني في العمل.

وأضاف "عيسى"، في تصريح لـ"المصريون"، أن اللجنة ستناقش الخطة لوضع حلول حول الموظفين غير المنتجين, موضحًا أن هؤلاء الموظفين لا يتم الاستغناء عنهم.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة, إلى أن الموظف الذي لا ينتج لابد من أن يتدرب على مهارات سوق العمل حتى يتمكن من الإنتاج في مكان آخر وذلك حتى لا يتم الاستغناء عنه, لأن معظم الموظفين بعد استلام عملهم يمهلون في أنفسهم ولا يأخذون دورات تدريبية وهذا ما يضعف من إنتاجهم.

ونوه عضو مجلس النواب, بأن هناك أماكن يوجد بها العديد من الموظفين في حين أن المكان لا يستوعب إلا شخصين فقط, وهذه الأماكن المتكدسة بالموظفين تضيع من الوقت والجهد وتزيد من عملية الفساد ووجود رشاوى.

ولفت إلى أن هناك موظفين يحتاجون إلى مهارات حقيقية أيًا كان نوعها, بحيث إنه يتمكن من التواجد في المكان الذي يقدر على أن ينتج فيه, موضحًا أن هناك أماكن يزيد فيها الموظفون وهناك أمالكن تحتاج إلى موظفين مثل مصلحة الضرائب التي تحتاج إلى موظفين, فمن الممكن أن ينقل موظف من جهة ما إلى مصلحة الضرائب وهذا علي سبيل المثال.