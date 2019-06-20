البنتاجون: الهجوم الإيراني على الطائرة المسيرة "خطير وتصعيدي"

20 يونيو 2019 - 10:30 م

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء الخميس، أن مزاعم إيران بشأن اختراق طائرة أمريكية مسيرة لمجالها الجوي "كاذبة قطعًا"، واصفًا إسقاطها للطائرة بـ"الخطير والتصعيدي".



جاء ذلك بحسب ما صرح به قائد سلاح الجو الأمريكي في القيادة الوسطى، جوزيف غاستيلا، في مؤتمر عبر الفيديو مع المكتب الإعلامي في البنتاغون، ونقلته شبكة "ABC" المحلية.



وقال غاستيلا إن "الحرس الثوري أطلق صاروخ أرض-جو على الطائرة المسيرة، في هجوم غير مبرر على عنصر مراقبة أمريكي لم ينتهك المجال الجوي الإيراني على الإطلاق".



وأضاف أن هذا الهجوم "هو محاولة لتعطيل القدرة الأمريكية على مراقبة المنطقة عقب التهديدات الأخيرة على الشحن الدولي وحرية الملاحة".



وتابع المسؤول الأمريكي بالقول: "التقارير الإيرانية التي تفيد بأن الطائرة المسيرة تم إسقاطها فوق إيران كاذبة بشكل قاطع".



واختتم حديثه: "هذا الهجوم الخطير والتصعيدي هو هجوم غير مسؤول ووقع في منطقة ممرات جوية معروفة بين دبي والإمارات وعُمان، وربما شكل خطرا على حياة المدنيين الأبرياء".

