الشيوخ الأمريكي يعتمد مشروع يمنع مبيعات السلاح للسعودية

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اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يمنع مبيعات السلاح المخطط لها من إدارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية.
وصوّت 53 سيناتورا مقابل 45، لصالح مشروع القانون، في جلسة تصويت عقدت في المجلس.
واللافت للانتباه أن أعضاء في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أيّدوا مشروع القرار.
وفي تصريحات قبل جلسة التصويت، قال بعض أعضاء مجلس الشيوخ، إنهم سيأخذون مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول بعين الاعتبار، وشددوا على وجوب تحميل الرياض المسؤولية بهذا الخصوص.
وانتقد ديمقراطيون وجمهوريون إدارة ترامب، بسبب ما اعتبروه استخدامها لإعلان حالة الطوارئ بشأن إيران لتجاوز الكونغرس ومصادقة مبيعات الأسلحة للسعودية.
في مايو/أيار الماضي، رجع ترامب إلى بند نادر الاستخدام من قوانين الحد من الأسلحة للالتفاف على الكونغرس، والسماح ببيع الأسلحة إلى السعودية وحلفائها في الخليج.
ففي حين أن مبيعات الأسلحة عادة ما تمر بفترة مراجعة مدتها 30 يومًا من قب الكونغرس، إلا أن البند المذكور يسمح بتخطي هذه العملية في حالة الطوارئ. 

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