النظام الصحي سينهار حال وقوع حرب متعددة الجبهات

20 يونيو 2019 - 10:50 م

حذر مسؤولون في وزارتي الدفاع والصحة الإسرائيليتين، من أن الوزارتين لن تتمكنا من معالجة عدد كبير من المصابين، في أي مواجهة عسكرية متعددة الجبهات، حسبما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية (لم تنشر اسمه أو مسماه الوظيفي) قوله: "إن عمليات إخلاء عدد كبير من الجرحى في مواجهة متعددة الجبهات سيكون أكثر تعقيدا وصعوبة، مع تطوير الأعداء الوسائل القتالية لديهم، فيما لم يكيف الجيش نفسه لهذه التطورات".



وحسب المسؤول العسكري، فإن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصا بنسبة 30 بالمئة في سيارات الإسعاف العسكرية، فيما لا تتواجد طواقم طبية في 20 بالمئة من المراكز الطبية العسكرية.



وفيما يخص الجهاز الصحي المدني، قال مسؤول في وزارة الصحة، لـ"هآرتس"، إن غرف الطوارئ المكتظة أصلا لن تكون قادرة على استيعاب عدد كبير من المصابين المتوقع وصولهم إليها.



وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن "نجمة داود الحمراء" (خدمات الإسعاف الإسرائيلية) ستواجه نقصا كبيرا في الكوادر البشرية، لأن نصف العاملين فيها سيتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية كونهم من قوات الاحتياط.



المسؤول الإسرائيلي، قال إن قوات الإنقاذ ستضطر إلى التخلي عن جنود أو عن مدنيين.



وأضاف "أنا لا أريد أن أكون بين أولئك الذين يتخذون مثل هذه القرارات في تلك اللحظة".



ورغم ان سلاحي الجو والبر الإسرائيليين، أجريا تدريبات مشتركة، بداية الأسبوع الحالي، على عمليات الإخلاء، يقول مسؤولون في وزارة الدفاع "إن الجيش لا يزال بعيدا عن الجهوزية الكافية في هذا المجال".



وأصدر الجيش الإسرائيلي ردا على هذه المخاوف، قال فيه "إنه يعمل جاهدا على تحسين قدراته الجوية والبرية لإخلاء الجرحى، ويتم العمل على تطوير قدرات الجنود على إسعاف المصابين حتى وهم تحت إطلاق النار".

