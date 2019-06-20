» أمريكا تدرج كوبا والسعودية في قائمة الاتجار بالبشر

20 يونيو 2019 - 11:20 م

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، إدراج كوبا والسعودية على لائحتها السوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليهما.



وأُدرِج البلدان حديثًا ضمن دول "المستوى الثالث" (أدنى تصنيف)، ما قد يجعلهما عرضة لقيود على المساعدات الأمريكية، بحسب التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية.



وانضمت الدولتان إلى الصين وكوريا الشمالية وروسيا وسوريا في "المستوى الثالث" لمرتكبي جريمة الاتجار بالبشر.



وعرض وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تقرير الاتجار بالبشر برفقة إيفانكا، ابنة الرئيس دونالد ترامب في مبنى وزارة الخارجية.



وفقًا للتقرير، يمكن أن تواجه دول المستوى الثالث قيودًا على "المساعدات الخارجية غير الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة" وعلى "مشاركة المسؤولين الحكوميين أو الموظفين في برامج التبادل التعليمي والثقافي".



وبينما ذكر بومبيو كوبا بالاسم خلال تصريحاته، إلا أنه لم يذكر السعودية، رغم أنها مدرجة في التقرير.



وفي ملف السعودية، ذكر التقرير أن الرياض "ربما تكون قد مولت الميليشيات اليمنية التي ربما تكون في بعض الحالات قد استأجرت قاصرين للقيام بأدوار مقاتلة".



وأضاف بومبيو، أن 25 مليون شخصا في جميع أنحاء العالم يتعرضون للاتجار بمن فيهم "الموجودون في الولايات المتحدة، وفي هذه المدينة ذاتها التي نجلس فيها اليوم".



وأشار وزير الخارجية أيضًا إلى أن 77 بالمئة من المتاجرين يستغلون الضحايا في بلدانهم، مضيفا: "الاتجار بالبشر مشكلة محلية وعالمية".

