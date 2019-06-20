4 جرحى في هجوم انتحاري شرقي العراق

20 يونيو 2019 - 11:30 م

أصيب 4 أشخاص، مساء الخميس، في هجوم انتحاري بمحافظة ديالى شرقي العراق، حسب مصدر أمني.



وقال النقيب في الشرطة حبيب الشمري، للأناضول، إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر قنبلة يدوية بعد تعثر تفجير حزامه داخل مقهى في قضاء خانقين بالمحافظة".



وأشار الشمري إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة.

