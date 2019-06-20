» شاهد.. إطلاق الأغنية الرسمية لبطولة أمم أفريقيا

20 يونيو 2019 - 11:20 م

كشفت شركة «سينرجى»، برئاسة المنتج تامر مرسي، عن الأغنية الرسمية لبطولة كاس الأمم الأفريقية، وذلك قبل انطلاق البطولة بساعات، وتألق حكيم في الأغنية الدعائية الرسمية للبطولة بجانب المطربة الإيفوراية دوبيه، لاسيما أن الأغنية مترجمة بأكثر من لغة.

