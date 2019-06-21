هكذا يتغلب محمد صلاح على الضغوطات؟

21 يونيو 2019 - 12:00 ص

كشف النجم المصري محمد صلاح عن طريقته للتغلب على الضغوطات، قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وفي تصريحات لشبكة قنوات «بي إن سبورتس» قال صلاح: «ألجأ للتأمل أو الجلوس وحيدًا، إذا شعرت بأنني مضغوط أحاول تصفية ذهني من أي ضغوط حولي».

وأضاف: «تكون في مرحلة كبيرة وأنا الآن في مكانة كبيرة، الضغط في كل مكان وأي وقت».



وأكد صلاح: «لا أحب أن يؤثر ذلك علّي، أحب النزول لأرض الملعب وأنا هادئ وذهني صافٍ».

