» بالفيديو: 3 طرق لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا.. تعرف عليها

21 يونيو 2019 - 12:10 ص

قال المخرج الكبير شكري أبو عميرة، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن المجلس الأعلى للإعلام يرفع شعار "شجع بلدك واتفرج على تلفزيون بلدك"، الذي له الحق الوحيد في بث المباريات على التلفزيون الأرضي.



وأوضح "أبو عميرة"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أنه يوجد 3 طرق لمشاهدة مباريات بطولة الأمم الإفريقية؛ عبر منافذ الهيئة الوطنية للإعلام "إيريال ديجيتال" داخلي وخارجي، وريسيفر يحول الشاشة إلى تلفزيون رقمي، أو عن طريق "الإيريال" القديم ولكن لن تكون بتقنية "HD".

