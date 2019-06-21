  • الجمعة 21 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:44 ص
بحث متقدم
ترامب

تفاصيل الضربة الأمريكية الملغاة فجأة ضد إيران

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الداخلية

"البسيوني" يناشد الشعب بالابلاغ عن أي تحركات غريبة

محمد صلاح وشيرين

هكذا يتغلب محمد صلاح على الضغوطات؟

الجنيه

مساعد وزير التموين: هذا الأمر الهام يساعد على رفع قيمة الجنيه

الليمون

"التموين" تكشف: هذا هو سر ارتفاع أسعار الليمون

إناث تتعاطى المخدرات

لهذه الأسباب.. 27% من متعاطي المخدرات إناث

زيمبابوي

أزمة داخل معسكر زيمبابوي تهدد مباراة الافتتاح

مجلس النواب

هيكلة الجهاز الإدارى.. العمالة الزائدة تبحث عن حلول

أرشيفية

بـ«7 توصيات».. هل تنتهي أزمة عجز الأطباء؟

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

مال وأعمال

دولار
دولار

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

#

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

#

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

#

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

دولار

صرف

بنوك

سعر

استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ففى مصرف أبوظبي الإسلامي سجلت العملة الخضراء أعلى سعر بقيمة 16.74 جنيه، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه أقل سعر بيع  ببنك الإسكندرية بقيمة 16.77 جنيه.  

وفي البنك المركزي سجل 16.62 للشراء و 16.75 للبيع، مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.74 للشراء و 16.84 للبيع، و البنك الأهلي المصري 16.65 للشراء و 16.75 للبيع، وبنك مصر سجل 16.65 للشراء و 16.75 للبيع،  وبنك الإسكندرية 16.67 للشراء و 16.77 للبيع.

وسجل الدولار في السوق السوداء سعر 16.78 جنيهًا، وسعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء حافظ على الاستقرار نتيجة استقرار الطلب بعد موسم عمرة رمضان. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» التموين: 70% من المصريين على بطاقة الدعم
» رئيسة مجلس النواب الأمريكي تدعو لخفض التصعيد مع إيران
» الهند ترسل سفينتين حربيتين إلى الخليج لهذا السبب
» انتهاء أزمة منتخب زيمبابوي وهذا هو موقف مباراة الافتتاح
» مساعد وزير التموين: 70% من المصريين على بطاقة الدعم
» بالفيديو: 3 طرق لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا.. تعرف عليها
» شاهد.. إطلاق الأغنية الرسمية لبطولة أمم أفريقيا
» سامح شكري: هذا هو الحل الوحيد للأزمة في السودان
» شاهد: إيران تنشر فيديو لإسقاط الطائرة الأمريكية
» الأطراف السودانية تقبل وساطة سلفاكير
» أمريكا تدرج كوبا والسعودية في قائمة الاتجار بالبشر

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات