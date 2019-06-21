أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

21 يونيو 2019 - 09:22 ص

استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ففى مصرف أبوظبي الإسلامي سجلت العملة الخضراء أعلى سعر بقيمة 16.74 جنيه، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه أقل سعر بيع ببنك الإسكندرية بقيمة 16.77 جنيه.

وفي البنك المركزي سجل 16.62 للشراء و 16.75 للبيع، مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.74 للشراء و 16.84 للبيع، و البنك الأهلي المصري 16.65 للشراء و 16.75 للبيع، وبنك مصر سجل 16.65 للشراء و 16.75 للبيع، وبنك الإسكندرية 16.67 للشراء و 16.77 للبيع.

وسجل الدولار في السوق السوداء سعر 16.78 جنيهًا، وسعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء حافظ على الاستقرار نتيجة استقرار الطلب بعد موسم عمرة رمضان.