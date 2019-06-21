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الاتحاد الأوروبي يجدد تهديده لتركيا بسبب التنقيب

عرب وعالم

الاتحاد الاوروبي وتركيا
الاتحاد الاوروبي وتركيا

متابعات - أمينة عبد العال

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تركيا

الاتحاد الأوربي

قبرص

  جدد الاتحاد التركي تهديده لتركيا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها "غير الشرعية" للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، وذلك بعد ساعات على إرسال أنقرة سفينة تنقيب ثانية إلى هناك.

وجدد قادة الاتحاد خلال قمة في بروكسل التأكيد على إدانتهم "أنشطة الحفر غير الشرعية" التي تقوم بها تركيا.

وقال القادة الأوروبيون مساء الخميس في البيان الختامي لقمتهم إنهم "أعربوا عن أسفهم لأن تركيا لم تستجب بعد للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة".

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد قد طلبت هذا الأسبوع من المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي أن "تقدما من دون تأخير خياراتهما لتدابير مناسبة" ضد تركيا.

وقال القادة الأوروبيون إن "الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات عن كثب وهو مصمم على الرد بشكل مناسب وبكل تضامن مع قبرص".

وقال القادة الأوروبيون إن "الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات عن كثب وهو مصمم على الرد بشكل مناسب وبكل تضامن مع قبرص".

وكانت السفينة "يافوز" التي طليت بالعلم التركي قد أبحرت الخميس بمواكبة سفينة عسكرية بعد حفل أقيم في ميناء ديلوفاسي التركي شارك فيه وزير الطاقة فاتح دونماز الذي قال: "نواصل أعمال التنقيب من دون توقف... إنّه حقنا الشرعي".

و"يافوز" التي ستبدأ أعمال التنقيب مطلع يوليو ستنضم إلى سفينة التنقيب "فاتح" التي أرسلت قبل أشهر إلى قبالة سواحل قبرص.

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي الذي كرر مرارا تحذيراته لأنقرة.

وأثار العثور على احتياطات ضخمة من الغاز في قاع البحر المتوسط، سباقا للوصول إلى هذه الموارد الهائلة.


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