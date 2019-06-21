» ذبح شاب في شوارع الجيزة.. والأمن يكشف الواقعة

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ذبح شاب

قتل شاب

جريمة ذبح

سرقة شاب وقتله

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى كشف الغموض  العثور على جثة شاب مذبوحًا حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بهدف السرقة.

البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة منشأة القناطر، يفيد بالعثور على جثة شاب مذبوح بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مقيم في محافظة المنوفية، وبها آثار ذبح في منطقة الرقبة.

وذكرت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين حاولا سرقة السيارة الخاصة بالضحية، وعند مقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب وذبحه حتى سقط على الأرض مفارقا للحياة، ثم فروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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