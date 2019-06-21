مصر تنضم لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة

21 يونيو 2019 - 11:42 ص

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية انضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة، والسير في إجراءات العضوية واستكمال المستندات المطلوبة.

ويأتى ذلك في إطار تعظيم دور الدولة على المستوى الأفريقي، وتماشيًا مع إدراك حجم الفرص المتاحة من خلال التعاون الإقليمي، وأيضًا التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القارة الأفريقية، من خلال حلول مرنة مصممة لمعالجة المخاطر السياسية والتجارية.



