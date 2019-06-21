تعرف على وعد "صلاح" للاعبين حال الفوز بالبطولة

21 يونيو 2019 - 11:49 ص

وعد محمد صلاح نجم ليفربول بعض زملائه بمنتخب مصر الأول بهدايا خاصة فى حالة فوز الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

ويرتبط محمد صلاح بعلاقة وطيدة بمعظم لاعبى المنتخب خاصة أنهم كانو جيل واحد تم تصعيدهم معاً لصفوف المنتخبات الوطنية على رأسهم أحمد الشناوي و عمر جابر و محمد النني و أحمد حجازي ، وجاء تحفيزهم من قبل صلاح من أجل تحقيق بطولة تضاف لتاريخهم بعد المشاركة فى كأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا.

ويحرص محمد صلاح بصفة دائمة على استقدام هدايا خاصة لبعض لاعبى المنتخب المقربين منه على رأسهم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز والذى يتواجدان معاً فى غرفة واحدة بمعسكرات منتخب مصر.

ويعد محمد صلاح نجم ليفربول أحد المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم بعد التتويج مع فريقه الإنجليزي بدورى أبطال أوروبا وفى حالة تتويجه بلقب أمم افريقيا 2019 سيكون قريب جداً من الفوز بأفضل لاعب فى العالم بعد حصول اللاعب على المركز الثالث فى ترتيب أفضل لاعبي العالم و التى فاز بها الكرواتي لوكا مودريتش وجاء كريستيانو رونالدو فى المركز الثاني.