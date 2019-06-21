مفاجأة "فيفا" يدرس اتخاذ قرار صارم تجاه قطر

21 يونيو 2019 - 01:31 م

تبحث فيفا، نقل بطولة كأس العالم 2022 المقررة بدولة قطر بسبب فضيحة الفساد التي تم الكشف عنها من خلال استقصاءات وعمليات تحرٍ.

وتعقد "الفيفا" اجتماعات سرية كثيفة، للبحث عن بدائل لقطر بعد الفضيحة المدوية التي تم الإعلان عنها والمتعلقة باختيار البلد المستضيف للحدث عام 2022.

ويوجد أكثر من دولة بديلة قادرة على استضافة هذا الحدث الكبير، ولديها كل الإمكانيات المطلوبة لذلك، ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، إضافةً إلى أستراليا.