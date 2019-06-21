بوتين وبن سلمان وترامب يتصدرون باليوم العالمي للسيلفي

21 يونيو 2019 - 01:42 م

يحتفل العالم اليوم 21 يونيو باليوم العالمي للسيلفي (Selfie Day )، الذي أصبح أكثر الهوايات شعبية في العالم.

يعتقد أن أول يوم لهذه المناسبة تم تخصيصه في الولايات المتحدة في عام 2014.

سيلفي" (Selfie ) — هي نوع من الصور الذاتية التي يتم التقاطها بواسطة كاميرا أو جهاز محمول أو غيره. ما ساهم في ظهور الكاميرات الأمامية عالية الجودة في الأجهزة المحمولة، وكذلك إمكانية نشر صور السيلفي من خلال التطبيقات المحمولة في شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الظاهرة.