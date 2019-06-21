» بشرى سارة للمرأة الكويتية مطلع العام القادم

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مراة

الويت

كشفت مصادر كويتية، عن انضمام المرأة الكويتية إلى السلك القضائي عام 2020، وذلك للمرة الأولى.

وأوضحت المصادر أن تجربة وكيلات النيابة كانت ناجحة بكل المقاييس، وجرى الاعتماد عليهن وتأهيلهن طوال السنوات الخمس السابقة، لافتة إلى أن ترقيات وكلاء النيابة إلى قضاة، ستعتمد في أكتوبر المقبل، أما ترقية وكيلات النيابة وانضمام أول كويتية إلى سدنة العدالة فموعدها شهر مايو 2020.

ويأتي ذلك في خطوة أخرى نحو منح النساء امتيازات جديدة في الكويت، وفقا للصدى الكويتية .


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