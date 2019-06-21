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بحلوان

ضبط عاطل قبل ترويجه كيلو حشيش

قضايا وحوادث

قطعة حشيش
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متابعات- مصطفى صابر

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حشيش

ضبط عاطل

حلوان

تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بحلوان وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط (عاطل، سن 20 - مقيم بدائرة القسم ، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") حال وجوده بمنطقة سكنه ، وبحوزته (10 قطع لمخدر الحشيش، وزنت واحد كيلو جرام - هاتف محمول) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون.


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