ضبط "مستريح" استولي علي 3 ملايين جنيه بالقليوبية

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متابعات- مصطفى صابر

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القليوبية

النصب على المواطنين

3 مليون جنية

ضبط مستريح

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط صاحب معرض سيارات اتهمه بعض المواطنين بالنصب والاستيلاء منهم على 3 ملايين جنيه بدعوى توظيفها في شراء سيارات وبيعها لعملائه بأقساط شهرية وذلك نظير أرباح.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من كل "ح. ص"، محام حر وكيلاً عن كل من "ن. أ"، "م. ع"، "ع. ع"وأبلغ بتضررهم من "ع. س" صاحب معرض سيارات وذلك لإيهامهم على غير الحقيقة والاستيلاء منهم على 3 ملايين و620 ألف جنيه بقصد توظيفها في شراء سيارات وبيعها لعملائه بأقساط شهرية وذلك نظير أرباح الفائدة.

وأكد البلاغ، أن المتهم تحصل من موكلي الأول على مبالغ مالية بإجمالي 3 ملايين و250 ألف جنيه كما تحصل من الثاني على مبلغ 370 ألف جنيه وسيارة وعدم سداده تلك الأرباح منذ شهرين.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بتحصله على تلك الأموال وعدم سداد الأرباح الملزم بسدادها لتعثر تجارته كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة جار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


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