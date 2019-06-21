» «شاروبيم وقسيس» يحضران خطبة الجمة داخل مسجد بالدقهلية

21 يونيو 2019 - 05:43 م

حضر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، ومعه أحد القساوسة، خطبة الجمعة بمسجد النادي بمدينة ميت غمر، حيث يؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة، التي ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، تحت عنوان: « مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر»، ليتم تعميمها على مساجد الجمهورية.

وأوضحت، وزارة الأوقاف في بيان اليوم، أننا تعلمنا منذ نعومة أظافرنا في أزهرنا الشريف أن المؤمنين عند شروطهم، وأنهم يسعي بذمتهم أدناهم، فما بالكم إذا صارت ذمتهم هذه عهدًا وميثاقًا يضبطه وينظمه الشرع والقانون معا متعاضدين يقوي كل منهما الآخر ويدعمه ويستوجبه ؟، إن الوفاء هنا لا شك ألزم وأوجب شرعا وقانونا ووطنية وإنسانية ، فكل ذلك يقتضي الوفاء بالذمم والعهود لا نقضها ولا تضييعها ، ولا حتى مجرد المساس بها.

وتنظم وزارة الأوقاف، ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات مطروح، والمنيا، والبحيرة،وذلك تحت عنوان "مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر".

تأتي هذه القوافل في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.