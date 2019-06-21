» بتر ساق مسن سقط من أحد القطارات بكفر الدوار

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كفر الدوار

بتر ساق مسن

أصيب مسن ببتر في القدم اليمنى، إثر سقوطه من القطار المتجه من القاهرة للإسكندرية أثناء نزوله من القطار بمحطة السكة الحديد بكفر الدوار، وتم نقل المصاب  إلى المستشفى العام  لتلقي العلاج اللازم.

اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول "عثمان. ع. ع، 70" سنة للمستشفى العام مصاب ببتر في قدمه اليمنى.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة المذكور إثر سقوطه من قطار المتجه من القاهرة للإسكندرية، أثناء نزوله من القطار وهو يتحرك.

وتم نقل المصاب للمستشفى العام لاتخاذ العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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