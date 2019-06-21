» رسالة آرسنال لـ«النني» قبل انطلاق «كان 2019»

21 يونيو 2019 - 07:11 م

دعم نادي أرسنال الإنجليزي، لاعبه محمد النني، نجم الجانرز والمنتخب الوطني قبل المواجهة المرتقبة للفراعنة أمام زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

ونشر النادي الإنجليزي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، جاء فيها: "حظ سعيد لمحمد النني، المنتخب المصري سيفتتح اليوم كأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي في التاسعة مساء بتوقيت المملكة المتحدة (العاشرة بتوقيت القاهرة)".

وتقع مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، بينما تقام مبارياتها على إستاد القاهرة.