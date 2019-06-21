  • الجمعة 21 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:17 م
بحث متقدم
منتخب مصر

بث مباشر لمباراة مصر وزيمبابوى بافتتاح امم افريقيا

السعودية

السعودية ترد على تحذيرات أمريكية

الافتاء

الإفتاء: مشاهدة مباريات كرة القدم حلال بشرط

مظاهرات غزة

إصابة 39 متظاهرًا فلسطينيًا شرقي غزة

الإخوان

حملة إخوانية للدعاء لمقاطعة المنتخب

ترامب

ترامب: كنا على وشك توجيه ضربات لإيران

حكيم

شاهد.. «حكيم» يشعل حماس الجماهير قبل افتتاح كان «2019»

تعذيب

تفاصيل 96 ساعة "تعذيب بشع" بعد ممارسة الجنس مع الضحية

أبوتريكة

أبوتريكة: الثامنة يا أبطال

صورةعامة

محافظة القاهرة توفر 100 أوتوبيس من "مواصلات مصر" لنقل الجماهير (صور)

«الكاميرون» ينهي إضرابه ويخوض كان 2019

الرياضة

الكاميرون
الكاميرون

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«فضل» و«مجاهد» يتفقدان ملعب القاهرة الدولي

#

قانون جديد يتم تطبيقه في كأس الأمم بمصر .. فما هو؟

#

علاء مبارك متذكرًا أمجاد «2006»: «منتخبنا كويس زي ما قال الريس»

#

«مدبولي»: «كان 2019» ستكون احتفالية للقارة السمراء

افريقيا

إضراب

بطولة

كان.

2019

أصدر نجوم منتخب الكاميرون بياناً رسمياً  أعلنوا فيه إنهاء الاضراب والسفر إلى مصر للمشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية التي تقام خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وجاء بيان نجوم منتخب الكاميرون، حسبما ذكرت وسائل الاعلام الكاميرونية كالتالي، "لقد قررنا وضع حد لجميع المفاوضات المتعلقة بمكافآتنا، سنأخذ الطريق إلى مصر اليوم،  نريد أن نطمئن الشعب الكاميروني إلى أننا سنذهب إلى كأس الأمم الإفريقية 2019 بتصميم على تقديم أفضل ما لدينا وجعل كرة القدم الكاميرونية تتألق، سنكرس أنفسنا فقط لواجبنا وحصد اللقب، من الواضح أن العديد من الأشياء يجب أن تتغير وهذا هو السبب في أننا اتخذنا موقفًا قويًا في الأيام الأخيرة، شكرا لكم علي دعمكم المستمر".

وكشفت الإذاعة الوطنية في الكاميرون أن قادة المنتخب أعلنوا استعداد اللاعبين للسفر إلى مصر وفض الاضراب بعدما تم التوصل لإتفاق مع الحكومة والاتحاد الكاميروني لكرة القدم على حل أزمة المستحقات المالية.

وأضافت الإذاعة الكاميرونية، أن إتحاد الكرة وعد كل لاعب بمكافأة قدرها 7.500 يورو حال التأهل لدور الـ 16 في بطولة كأس الامم الافريقية، بجانب منح كل لاعب مبلغ 30 ألف يورو، وهي منحة خاصة بالتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2019.

وحجز منتخب الكاميرون مقعده فى النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما حل ثانياً فى المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، خلف المغرب صاحب الصدارة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكوا الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط إمام مسجد يمارس الجنس مع زوجة جاره
» خادمة فلبينية تسرق 5 كيلو ذهب من شقة راقصة مشهورة
» رسالة آرسنال لـ«النني» قبل انطلاق «كان 2019»
» بتر ساق مسن سقط من أحد القطارات بكفر الدوار
» «فضل» و«مجاهد» يتفقدان ملعب القاهرة الدولي
» «الجبلاية» تكشف مفاجأة بشأن قميص «حجازي»
» طالب بكلية تجارة يقتل جارته بعد سرقة 5 آلاف جنيه
» «إنفانتينو» يصل القاهرة لحضور افتتاح كان «2019»
» «شاروبيم وقسيس» يحضران خطبة الجمة داخل مسجد بالدقهلية
» بدء توافد المشجعين إلى استاد القاهرة
» "طوبة" تقتل مواطنًا بالدقهلية

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات