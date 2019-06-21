بائع أنابيب ينهي حياة مُعلم لاعتراضه علي السعر

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متابعات- مصطفى صابر

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الإسكندرية

مصرع معلم

بائع أنابيب

لقي مُعلم مصرعه، اليوم الجمعة، على يد جاره، "بائع أنابيب" بعد أن سدد له طعنة نافذة في الصدر، بسلاح أبيض، عقب نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة المندرة قبلي، شرق الإسكندرية، بسبب اعتراض الأخير على أسعار أسطوانات البوتاجاز.

وكان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزة يفيد بوقوع مشاجرة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ومأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثان إلى موقع الحادث، وأثبت الفحص نشوب مشاجرة بين كلٍّ من "ماهر. أ"، 32 عامًا، بائع أنابيب، وجاره "إبراهيم. ع"، 55 عامًا، " مُعلم"، "توفي".

وكشفت التحقيقات قيام المدرس بتقديم شكوى ضد العامل لاتجاره في أسطوانات البوتاجاز وبيعها بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار الرسمية المحددة من الدولة.

وعلم البائع بالشكوى وسدد للمدرس طعنة نافذة بالصدر خلال المشاجرة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى مستشفى شرق المدينة.

وأخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى شرق المدينة "تم النقل"، وأمرت النيابة العامة بحبس العامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث واستدعاء شهود العيان.


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