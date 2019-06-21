إسرائيل تساند المنتخب المصرى في البطولة الإفريقية

21 يونيو 2019 - 08:07 م

أعلنت إسرئيل دعمها للمنتخب المصري خلال مباراته التي تقام بعد قليل مع زيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية.

وكتبت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في القاهرة :"تتمنى سفارة دولة إسرائيل في مصر التوفيق اليوم في مسابقة الأمم الإفريقية 2019".

واضافت :"تستضيف مصر النسخة 32 من كأس الأمم الإفريقية – وكان قد فاز الفراعنة بالمسابقة سابقاً 7 مرات وهو المنتخب الأكثر تتويجاً بين الدول الإفريقية.،مع تمنياتنا للفراعنة بتحقيق اللقب الثامن لهم وحظ سعيد لكل المُشاركين".