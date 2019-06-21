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ارتفاع مصابي التظاهرات في فلسطين لـ79 شخصًا

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وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن إصابة 79 متظاهرًا، بجراح مختلفة، من قبل الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، " أصيب 79 مواطنًا بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع".

وفي بيان سابق، قالت الوزارة، إن مسعفًا أصيب برصاص مطاطي، خلال أداء عمله، شرق مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.


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