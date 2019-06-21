» «إيتو»: أتمنى تأهل مصر والكاميرون إلى نهائي «كان 2019»

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المصريون

الكاميرون

كشف صامويل إيتو، مهاجم المنتخب الكاميروني الأسبق، عن أمنيته للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر بدءً من اليوم، الجمعة، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

وقال إيتو في تصريحات تلفزيونية: «أتمنى أن يكون نهائي نسخة العام الحالي من بطولة الأمم الإفريقية،  بين منتخبي مصر والكاميرون، رغم أن المنتخب المصري يسبب لنا المشاكل دائمًا، ولا أنسى بطولة 2008، والمشكلات التي سببوها لنا».

وأوضح إيتو: «منتخب مصر يمتلك العديد من الشباب ويحتاجون لتسجيل أسمائهم في سجلات التاريخ المصري، عليهم بذل قصارى جهدهم من أجل ذلك».

وعن الجماهير المصرية، قال نجم الكاميرون السابق: «الجماهير دائمًا عامل مساعد في مثل هذه البطولات، ومصر لديها جمهور كبير جدًا، لعبت أمامهم كثيرًا، لم أكن أخشى الجماهير المصرية ولكنني أحترمهم بشكل كبير».

ويتواجد إيتو في القاهرة لتحليل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019" والتي تسضتيفها مصر، بدءً من اليوم وحتى 19 من يوليو الجاري.

وتنطلق النسخة الاستثنائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية في العاشرة من مساء اليوم، الجمعة، بمواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب زيمبابوي، على ملعب استاد القاهرة الدولي.


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