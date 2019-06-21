تحركات برلمانية لزيادة معاش الأطباء لـ3 آلاف جنيه

21 يونيو 2019 - 09:25 م

نظرًا لأن المعاش الحالى الذى يحصلون عليه ضئيل جدًا، ولا يتناسب مع احتياجات الحياة اليومية، طالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان فؤاد حسب الله، بزيادة قيمة المعاشات للأطباء إلى 3000 جنيه.

عضو لجنة الشئون الصحية، أضاف أنه من حق الأطباء أن يعيشوا حياة كريمة وأن يحصلوا على مرتبات ومعاشات تتناسب مع المجهود الذى يقومون به أثناء تأدية عملهم.

وأشار «حسب الله»، إلى تأييده لأية مطالب مشروعة للأطباء، إضافة إلى الوقوف بجوارهم ومساندتهم من أجل حصولهم على حقوقهم بشكل كامل؛ حتى يستطيعوا أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه.

وأوضح النائب، أنه فى انتظار عرض أى مشروع قانون بشأن تحسين أحوال الأطباء وزيادة معاشاتهم؛ حتى تكون قيد المناقشة لمعرفة مدى قانونية ودستورية مشروع القانون؛ وحتى لا يكون هناك تمييز لنقابة معينة على حساب النقابات الأخرى.

الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، قال إن المعاش الحالى للأطباء لا يليق بهم أبدًا، خاصة أنهم يقدمون خدمات جليلة لبلدهم، لكمهم مقابل ذلك لا يحصلون على أدنى حقوقهم.

وأضاف «أبو الخير»، فى تصريحات «المصريون»، أن حصول الأطباء على معاش قيمته 3000 جنيه يعتبر أقل شيء يمكن تقديمه لهم، مشيرًا إلى أن ذلك من أجل مساعدتهم على مواصلة العيش فى ظل هذه الظروف الصعبة.

عضو لجنة الشئون الصحية، ثمن المطلب الذى تقدم به حسب الله، داعيَا الأجهزة والجهات المختصة إلى سرعة الأخذ به وإقراره.

فيما، قال مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن مرتبات الأطباء ومعاشهم متدنٍ جدًا، ولا يتناسب مع العمل الذى يقومون به، مشيرًا إلى أن خريجى الطب يتميزون بزيادة مدة دراستهم الجامعية عن أى كلية، بالإضافة إلى أنه مطلوب منهم أن يحصلوا على دراسات عليا بعد تخرجهم.

وأشار «أبو زيد» فى تصريحات له، إلى أنه يؤيد زيادة معاش الأطباء، خاصة أن هناك عددًا منهم لا يمتلك عيادات خارجية، ولا يزيد معاشه عن 1200 جنيه، وبالتالى فهم يشعرون بالظلم، موجهًا رسالة لهم قائلًا: «المريض مش ذنبه حاجة ولازم تقفوا معاه وتشتغلوا بضمير».

وأكد، أنه سيعرض على لجنة الصحة بالبرلمان إعداد مشروع قانون لزيادة معاشات الأطباء، ومعرفة مدى قانونية مشروع القانون وعدم مخالفته للدستور؛ حتى لا يكون فيه أى تمييز لفئة على حساب فئة أخرى.

وطالب بزيادة معاش الأطباء إلى نسبة 80 % على آخر مرتب للطبيب، بحيث يصل معاش الأطباء إلى 5000 جنيه.

وكانت النقابة العامة للأطباء، خاطبت الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخصوص إصدار تشريع لإنشاء صندوق المعاش التكميلى للأطباء.

وأوضحت النقابة فى بيان، أن «متوسط معاش الطبيب بعد 36 عامًا من الخدمة لا يتعدى 1200 جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدًا بالنسبة لاحتياجات الطبيب فى هذه المرحلة العمرية الخاصّة، لذلك تقدمت النقابة بمشروع للمعاش التكميلى للأطباء».

وأشارت إلى أن «موارد هذا المعاش التكميلى ستتكون من اشتراك الطبيب 3% من كل المستحقات الحالية, بالإضافة إلى 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والمنشآت الطبية «بعد خصم قيمة المستلزمات +25% من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة +25 % من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء»، بالإضافة إلى ما تقرره الدولة من دعم أو عوائد إضافية والتبرعات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وحصيلة استثمارات وعوائد البنوك وأى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق».