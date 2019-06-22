توفيق عكاشة: أوباما هو من فتح الطريق للتمدد الإيراني

22 يونيو 2019 - 12:00 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن التخطيط لتقسيم المنطقة العربية بدأ في 1990، وكان التمهيد بالحرب بين العراق وإيران.



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن دعم حزب الحرية والعدالة في تركيا جزء من الخطة، معقبا: "ربنا ابتلانا بأردوغان"، مضيفًا أن أردوغان جاء بخطة، وأداة من أدوات النظام المالي العالمي.

