عمرو أديب: زيادة مفاجأة في أسعار الذهب

22 يونيو 2019 - 01:00 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، على أن هناك زيادة مفاجأة في أسعار الذهب في الفترة القادمة، معلقا على إعلان "الفيسبوك" عملة رقمية جديدة يطلق عليها "ليبرا"، قائلا: "إحنا داخلين عصر الليبرا".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن سعر البتكوين ارتفع بعد إعلان "الفيسبوك" نيته اطلاق عملة جديدة، معتبرًا أن عملة الفيسبوك ستكون لها قوة بسبب عدد مستخدمي الفيسبوك.



وكشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لفيس بوك عن العملة الرقمية الجديدة للمنصة رسميا والتى تحمل اسم Libra، هذا وقد قال زوكربيرج:" اليوم، يجتمع فيس بوك مع 27 مؤسسة حول العالم لبدء مؤسسة Libra غير الربحية وإنشاء عملة جديدة رقمية تسمى Libra".

