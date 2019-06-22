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في مباراة مصر وزيمبابوي..

محمود علاء يحصل على جائزة «أفضل لاعب»

الرياضة

محمود علاء
محمود علاء

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قال محمود علاء، نجم دفاع منتخب مصر، إنه سعيد بفوزه بجائزة أفضل لاعب، معربًا عن فرحته بشكل أكبر لفوز المنتخب بأول ثلاث نقاط والحصول على دفعة قوية، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى للفوز باللقب في النهاية.
وأكد «علاء»، في تصريحاته عقب اللقاء، أنه لم يكن يحزن لاستبعاده في المباريات الماضية مع المنتخب، بل حفز نفسه وعمل على تطوير مستواه، وهو ما حدث وعاد وبات لاعبًا أساسيًا، معبرًا عن شكره لدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبين وكذلك ملايين الجماهير التي وقفت بجوار الفريق.
وعن إصابة زميله أحمد حجازي، تحدث: «من يرتدي قميص المنتخب يكون الأفضل في مركزه، وحجازي لاعب رائع وكذلك محمود الونش، والكل على قدر المسئولية، ومن لا يشارك سيكون الجميع خلفه لدعمه، والفريق هدفه الرئيسي هو الفوز والتتويج في النهاية باللقب يوم 19 يوليو المقبل».
وحقق المنتخب المصري فوزه الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد التغلب على زيمبابوي بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 41.

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