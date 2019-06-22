» تعليق ناري لأجيري على فوز مصر بافتتاح كأس الأمم

أكد خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر أنه غير راض عن أداء اللاعبين خاصة فى الشوط الثانى قائلاً : "لست سعيدا بنسبة 100% بأداء اللاعبين خصوصا في الشوط الثاني، بعد أن تراجع الأداء وفقدنا الكرة كثيرا، شعرنا بالإجهاد الشديد، ولكني لست قلقا لأنها المباراة الأولى".
مشيراً أنه لم يكن على دراية بأزمة معسكر زيمبابوي قبل افتتاح كأس الأمم الإفريقية.
وقال أجيري بعد المباراة: "المستوى في المباراة كان مُرضيا، ولكن وجدت العديد من المساحات في منتصف الملعب، وهذا العيب الوحيد الذي رأيته".
وأضاف: "تحركات لاعبي زيمبابوي كانت سريعة وسببت لنا تهديدا في العديد من الهجمات".