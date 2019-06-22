كوبر يفاجئ الجميع بإعلان رأيه في أداء مصر أمام زيمبابوي

أحمد عادل شعبان
تفاجأ الجمهور المصري بمداخلة هاتفية لـ"هيكتور كوبر" - المدير الفني السابق لمنتخب مصر - مع برنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي على شاشة MBC مصر.
وعلق "كوبر" على أداء مصر أمام زيمبابوي قائلا: "أفضل الفترات التي أدى فيها المنتخب المصري كانت خلال الربع ساعة الأولى من المباراة .. لقد خلق فرص كثيرة .. توقعت أن يحرزوا العديد من الأهداف".
وأضاف: "بالنسبة لهدف تريزجيه جاء في وقت صعب .. وأتوقع تطور أداء منتخب مصر خلال المباريات المقبلة".
وعن رأيه في حفل الافتتاح قال: "حفل الافتتاح كان مبهرا ويليق بمصر".
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