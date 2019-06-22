» فنان يعلق على هتاف الجمهور لأبو تريكة: كنت أتمنى تهتفوا لواحد تاني

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محمود البزاوي

عبر الفنان محمود البزاوي عن سعادته الشديدة بحفل الافتتاح المبهر الذي نظمته مصر أمس بمناسبة بدء بطولة أمم أفريقيا.

وقال "البزاوي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : ""افتتاح عظيم والجمهور هو المكسب الأكبر وهو اللي محلي كل حاجة وده معناه إن الكرة للجماهير، بس كنت أتمنى زي ما الجمهور هتف لأبو تريكه كان يهتف كمان لواحد من أعظم لاعبي جيل 2006 الراحل محمد عبدالوهاب، ياريت نفتكره لأن كما ينقصنا الماچيكو ينقصنا أيضا ظهير أيسر بمواصفات محمد عبدالوهاب".

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