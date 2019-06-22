» اتهام جديد لترامب.. اغتصاب صحفية شهيرة داخل غرفة تغيير الملابس

22 يونيو 2019 - 10:07 ص

اتهام جددي يلاحق الرئيس الأمريك دونالد ترامب، حيث فجرت كاتبة صحفية أمريكية شهيرة مفاجأة من النوع الثقيل وتتهم فيه دونالد ترامب اباغتصابها قبل ربع قرن، داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد متاجر الثياب الفخمة في نيويورك، ما دفع الرئيس الأميركي إلى نفيه.

وأضافت جان كارول (75 عاماً)، الكاتبة في مجلة “إيل” بنسختها الأميركية، في مقابلة نشرتها مجلة “نيويورك” أنّها في ذاك اليوم الذي لم تعد تذكر ما إذا كان في عام 1995 أو 1996 كانت عند مدخل متجر "بيرغدورف غودمان" في حي “آبر إيست سايد” الراقي حين التقت صدفة بترامب، المطوّر العقاري الذي كانت على معرفة شخصية به.

وأوضحت أن ترامب طلب منها أولاً مساعدته في انتقاء هدية لامرأة، فوافقت، قبل أن يكشف لها أنّها هي المقصودة.

وأشارت إلى أنه حين تواجدها في غرفة تغيير الملابس، فإن ترامب هجم عليها و دفعها إلى الجدار وأنزل بنطالها، ثم تسرد تفاصيل عن الطريقة التي اغتصبها بها.