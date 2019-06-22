أول رد من الصحة بشأن سرطنة الطماطم

22 يونيو 2019 - 10:13 ص

كشفت وزارة الصحة، حقيقة سرطنة محصول الطماطم، بعد ترويج عدة صفحات ومواقع اجتماعية أخبارًا تفيد بإصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن.

وقال الدكتور محمد جبر، مدير معهد البساتين بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية، إن ما تردد بشأن إصابة محصول الطماطم أو ما يتم تصديره، بمرض مسرطن، عار تمامًا عن الصحة.

ونشرت صفحات اجتماعية صورًا تكشف كمية من الطماطم في مصر يغلب عليها اللون الأبيض، ما جعل البعض يعتقد أن هذا المحصول مصاب بمرض معين.

وذكر جبر "الأبيض الذي في قلب الثمرة مرض فسيولوجي"، مضيفا: "القلب الأبيض للطماطم ظاهرة يطلق عليها مرض، لكنها لا تسبب أي أضرار سلبية على المواطن بأي شكل من الأشكال".

وأوضح أن السبب في هذه الظاهرة الارتفاع الحاد في درجة الحرارة، والذي يتسبب في نقص صبغة "اليكوبيين"، وهي المادة التي تجعل حبة الطماطم حمراء.