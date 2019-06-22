"أديب": أجهشت بالبكاء 7 مرات بسبب هذا الأمر

22 يونيو 2019 - 10:14 ص

أثنى الإعلامي عمرو أديب، على فيلم الممر، قائلاً: "أجهشت بالبكاء أكثر من 7 مرات"، بسبب فيلم الممر، فهو فيلم تاريخي، ومن أفضل 100 فيلم في السينما المصرية.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مخاطبًا طلاب المدارس قائلاً: "يجب أن يذهبوا لمشاهدته، منوهًا بأن الفيلم يشعر المشاهد أن امتلاك جيش مثل الجيش المصري شىء يدعو للفخر".

وتابع "أديب"، أن الفيلم ذكر الجميع بأن إسرائيل عدو، معقبًا: "الممر ليس فيلمًا عاديًا ولكنه نضال"، موجهًا التحية للقوات المسلحة لتسخيرها الإمكانيات لتصوير الفيلم، مقترحا أن يكون هناك جزء ثاني للفيلم "ممر 2" للحديث عن العبور.