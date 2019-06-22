» نقل فنان شهير للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

22 يونيو 2019 - 10:19 ص

كشف الإعلامي إيلي باسيل عن زيارة قام بها الفنان وائل كفوري إلى طبيب متخصص في المعدة بأحد المستشفيات في بيروت برفقة الإعلامية جيسيكا عازار وريما نجيم .

وتساءل إيلي في منشور نشره عبر تطبيق "إنستجرام" عن أسبب هذه الزيارة متمنيّا أن تكون روتينية فقط .

بدورها، علّقت الإعلامية ريما نجيم على منشور باسيل لتؤكد أن هذه الزيارة روتينية فقط حيث قالت: "سلامة قلب الكل، وحكيك مظبوط، زيارة روتينية وكلو ع سلامة الحمدلله".