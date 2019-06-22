تعليق صادم من ساويرس على افتتاح البطولة الأفريقية

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علق رجل الأعمال نجيب ساويرس علي الافتتاح المبهر الذي شاهده العالم في مصر أثناء افتتاح بطولة الأمم الأفريقية.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "ممكن مرةً نقول كلمة كويسة فى حق بلدنا؟ افتتاح رائع للبطولة وبرافو لكل من ساهم فى تنظيم هذا الحدث المبهج و لجهاز الأمن المصرى".

وتابع: "كل الشكر وللشباب الحلو اللى اتطوع و يا رب نكسب إن شاء الله علشان الفرحةً تبقى فرحتين".

شهد حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية بمصر، مشاهد مبهرة عكست حضارة مصر عبر التاريخ؛ حيث تضمنت فقرات الحفل، عروضًا استعراضية على مسرح أعد خصيصًا يتوسطه هرم مصر الأكبر رمز الشموخ والتاريخ.


كما تنوعت فقرات الحفل، من خلال ألوان الدول المشاركة في البطولة، ثم تضمنت الفقرة أغنية للمطرب حكيم، متجمعين، بمشاركة أكثر من فنان إفريقي .

وتفاعل الجمهور الذي امتلأ به أستاد القاهرة ، مع المطرب حكيم، وكذلك فقرات الحفل، وسط الألعاب النارية التي غطت سماء الإستاد بألوانها الجاذبة .

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح مساء اليوم بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من اليوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وفاز المنتخب الوطني بنتيجة واحد صفر علي منتخب زيمبابوى  في أول مباراة له بالدور الأول بالبطولة.


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