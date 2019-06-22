أول رد من "تريكة" على نداء الجماهير باستاد القاهرة

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الرياضة

تريكة
تريكة

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علق الأسطورة الرياضة محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، على هتافات اجماهير له باستاد القاهرة بالأمس.

وعند الدقيقة 22 من مباراة مصر أمام زيمبابوي بافتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019، هتف الجمهور الحاضر باستاد القاهرة باسم محمد أبو تريكة.

وقال "تريكة" أثناء تحليله من داخل أستوديوهات بي إن سبورت بأن "اللي بيخرج من القلب يوصل القلب، محدش يقول تحب بلدك إزاي، أنا بحب بلدي بقلبي وعنيا، محدش يوجهني"

وأضاف أبو تريكة أيضًا بعد ترديد اسمه في المدرجات: "حاجة طبيعية، الشعب المصري متعرفش تضحك عليه"

وأكمل تريكة: "اللي صنع اسمي واسم وائل جمعة الناس اللي في الشعب المصري، أنا بحب بلدي مصر، والشعب المصري، مش محتاج هتافات، لكن برضو بشكرهم عليها".

وواصل محمد أبو تريكة قائلاً: "مصر في القلب، ولو طلبت عنيا وقلبي أنا تحت أمرها" .

وأثناء الهتافات لأبو تريكة، كتب الممثل المصري محمد هنيدي تغريدة، احتفت بهتافات الجماهير، كتب فيها اسم أبو تريكة، مرفقة بقلوب حمراء، وبعد تفاعل كبير معها تفاجأ المتابعون بأنه حذفها. وتوقع مغردون أن هنيدي تعر    ض لضغوط من أجل حذف التغريدة .

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الزيمبابوي بهدف نظيف .


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